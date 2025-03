Offida, una Pigotta per ogni nuovo nato nel 2024

Il Comune di Offida (Ascoli Piceno) celebra la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati con un gesto di grande valore sociale e solidale: la donazione di una Pigotta Unicef.

L'iniziativa, parte della campagna "Per ogni bambino nato, un bambino salvato", rappresenta un atto concreto di gentilezza e solidarietà. La Pigotta, una bambola di pezza realizzata a mano con materiali di recupero da volontari e artigiani locali, è il simbolo di un impegno collettivo per garantire un futuro migliore ai bambini in difficoltà. Ogni Pigotta adottata consente infatti all'Unicef di fornire un kit salvavita a un bambino che vive in condizioni di emergenza di malnutrizione a causa di guerre, catastrofi ambientali o siccità.

"La cerimonia di consegna si terrà il 21 marzo in Sala Consiliare alle ore 18 - commenta l'assessora Isabella Bosano - Durante l'evento verrà rilasciato un attestato ai nuovi nati, come segno di accoglienza nella comunità e nel frattempo, con la Pigotta, portiamo avanti un messaggio educativo e di sensibilizzazione ai valori della solidarietà globale".

L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la Rete di volontari Unicef. "L'adesione al progetto Unicef - ricorda il sindaco Luigi Massa - si inserisce perfettamente nell'ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, in particolare nei primi quattro punti: sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, garantire salute e benessere, offrire un'educazione di qualità".



