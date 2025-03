Nuovo corso di Laurea Politecnica Marche con la Rete Edunext

Per la prima volta in ambito nazionale, le università di tradizione entrano nella proposta di un'offerta formativa digitale strutturata e di qualità, aprendo una nuova era per l'istruzione superiore in Italia. L'Università Politecnica delle Marche ha infatti inserito nella offerta formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia, un corso denominato "Scienze motorie per la salute e l'invecchiamento attivo", appartenente alla classe di laurea L-22, entrando nella rete Edunext che coinvolge 35 università e cinque istituzioni Afam (Alta formazione artistica e musicale) italiane, ed è guidata dal Centro Edunova dell'Università di Modena e Reggio Emilia, capofila del progetto.

"L'Università Politecnica delle Marche - commenta il Rettore professor Gian Luca Gregori - vede in Edunext una importante opportunità di crescita verso una piena integrazione della didattica in presenza con quella digitale; oltre alla progettazione di nuovi corsi di laurea, un importante elemento del progetto Edunext è la formazione dei docenti, sia sulle nuove tecnologie che, soprattutto, sulle nuove metodologie per una didattica inclusiva di qualità sia in aula che in modalità e-learning".

"Il corso prevede nel primo semestre - spiega il preside della Facoltà Mauro Silvestrini - le materie di base Biochimica, Biologia e Fisica. Grazie all'impianto didattico, gli studenti non inseriti nella graduatoria nazionale del Corso di Medicina e Chirurgia dopo il primo semestre, avrebbero il riconoscimento dei crediti acquisiti e potrebbero proseguire il loro percorso di studi in un campo innovativo centrato su importanti tematiche relative alla salute". I corsi sono progettati per garantire flessibilità e qualità, combinando didattica mista (presenza e online) con strumenti avanzati di apprendimento e valutazione digitale.



