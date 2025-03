Mastrovincenzo, prorogare il termine per le polizze castrofali

Sugli obblighi per le imprese sulle polizze catastrofali, il presidente della Regione Francesco Acquaroli "chieda al Governo di prorogare i termini Il 31 marzo 2025". E' la richiesta del consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che ha presentato in merito un'interrogazione al presidente della giunta.

"Per volontà del Governo Meloni, nei confronti delle imprese, tranne quelle della pesca e dell'acquacoltura, - ricorda - scatta l'obbligo sancito per legge di stipulare polizze catastrofali; l'oggetto della copertura assicurativa prevista dalle polizze riguarda i danni causati da eventi come sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni ed esclude inspiegabilmente fenomeni come grandinate, colpi di vento, trombe d'aria e mareggiate che, in un ambito di copertura assicurativa obbligatoria, non dovrebbero essere tralasciati" "Le aziende che non stipulano l'assicurazione contro le calamità naturali entro i termini previsti dalla legge, - sottolinea Mastrovincenzo - possono subire effetti pregiudizievoli nell'assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici. La scadenza ravvicinata mette in seria difficoltà decine di migliaia di imprese marchigiane - micro, piccole, medie e grandi - che hanno a disposizione meno di un mese per sottoscrivere polizze di particolare complessità, rispetto alle quali sono state fornite modalità operative, con l'emanazione del previsto regolamento attuativo, solo a fine febbraio".

"Le organizzazioni artigiane hanno chiesto congiuntamente una proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo a carico delle imprese, - osserva l'esponente dem - vista la necessità di chiarire alcune incertezze normative e di mettere le imprese nelle condizioni di sottoscrivere in piena consapevolezza polizze efficaci a costi che tengano effettivamente conto del principio di mutualità del rischio, anche attraverso la previsione di un portale simile a quello per l'energia, sul quale le imprese possano confrontare le offerte e verificare i prezzi in maniera trasparente".

"Peraltro anche le imprese assicuratrici hanno un termine ridotto (28 marzo), - precisa Mastrovincenzo - sostanzialmente coincidente con l'entrata in vigore dell'obbligo di stipula, per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre, ma ad oggi non è attivo il portale Ivass per la comparabilità delle offerte dei contratti assicurativi".

"Con questa operazione il Governo, a fronte di eventi catastrofici sempre più frequenti e sempre maggiori richieste di intervento statale, - contesta il consigliere del Pd - sostanzialmente trasferisce alle compagnie assicurative l'onere del risarcimento per i danni causati da eventi calamitosi, con un importante impatto economico di questi nuovi obblighi sui bilanci delle imprese italiane. Oggi ho depositato un'interrogazione - annuncia Mastrovincenzo - per chiedere al presidente Acquaroli di sollecitare il Governo a prorogare i termini della stipula delle polizze catastrofali al 31 dicembre 2025 e attivare un confronto nazionale con organizzazioni imprenditoriali e società assicurative".



