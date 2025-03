Lavori a Ponte Sasso, progetto di contenimento anti-alluvioni

È stato presentato ieri sera ai residenti di Ponte Sasso di Fano il documento che raccoglie le alternative progettuali commissionate per la realizzazione delle infrastrutture finalizzate a prevenire gli allagamenti. La volontà è quella di realizzare un canale di gronda posizionato strategicamente ai margini delle aree abitate e urbanizzate, per deviare il più possibile le acque provenienti dai campi, evitando così che raggiungano centri abitati e strade. Inoltre, sarà realizzato un nuovo canale di scolo verso il mare e potenziata la capacità idraulica del Rio Crinaccio.

"Abbiamo fortemente voluto questo confronto con i cittadini per condividere il progetto e accogliere le loro richieste - dice il sindaco di Fano, Luca Serfilippi - dal confronto è anche emersa con forza l'importanza di intervenire sul fosso di Santa Vittoria, al confine tra Fano e Mondolfo, un aspetto già precedentemente considerato, che richiederà necessariamente un accordo collaborativo fra i comuni".



