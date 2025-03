Intelligenza anti-crisi per salvare calzatura made in Marche

L'intelligenza anti-crisi per salvare la calzatura "made in marche" In arrivo , nel Fermano, "Lineapelle on the road", la prima tappa marchigiana, dell'iniziativa itinerante voluta dalla fiera internazionale delle pelli, accessori, componenti, tessuti per calzature con l'ambizione di coniugare alta tecnologia e innovazione d'impresa al servizio dei territori. Per sconfiggere il calo dell'export, anche con l'Intelligenza Artificiale.

L'esordio dell'iniziativa, è fissato per venerdì 21 marzo, a partire dalle ore 18, all'Auditorium Giusti di Sant'Elpidio a Mare con "Trame Intelligenti: L'intreccio tra moda ed AI".

Nel settore calzaturiero, ricorda Lineapelle, "l'inizio del 2025 è stato un periodo caratterizzato da sfide macroeconomiche e geopolitiche di portata epocale. Il mondo nato dal secondo dopoguerra europeo sta sgretolandosi ridefinendo nuovi equilibri che si riflettono sull'universo della produzione, colpendo anche numerose eccellenze e storici distretti industriali. È quanto accade nelle Marche, da secoli patria della calzatura. Secondo gli ultimi dati di settore, nei primi nove mesi del 2024 nella regione l'export ha registrato in valore un calo del -6,4% sull'analogo periodo 2023. Le prime cinque destinazioni dell'export marchigiano, che coprono il 46,7% del totale, sono risultate: Francia (+22,2%), Germania (-11,8%), USA (-11,9%), Cina (-23,7%) e Belgio (+4,6%). La Russia, sesta, segna un -33,1%". Una contrazione del mercato che "impone di sostenere, in maniera strutturata, le imprese nel processo di modernizzazione tecnologica al fine di affrontare, senza debiti di competitività, i nuovi scenari globali".

Da qui l'obiettivo di Lineapelle on the road, un road show itinerante voluto da Lineapelle, con la collaborazione di Fineco bank la più importante fiera internazionale di pelli, accessori e componenti per calzature con sede a Rho Milano, che ha l'ambizione di coniugare alta tecnologia e innovazione d'impresa al servizio dei territori. L'evento è imperniato, infatti, sulla necessità di rinnovare il primato delle imprese italiane portatrici di stile e qualità in un momento complesso per il comparto del fashion nel Belpaese. L'idea-spiega Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle, "è provare a ricomporre per quanto possibile, con percorsi innovativi, dal basso, le criticità del settore".





