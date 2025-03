I quattro Atenei delle Marche partecipano a 'Università svelate'

I quattro Atenei delle Marche partecipano all'iniziativa "Università svelate", Giornata nazionale delle Università, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, in programma domani 20 marzo.

Per l'Università di Camerino organizzati quattro appuntamenti, uno per ogni città sede dell'Ateneo, Camerino, Matelica, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Si parte alle 9 da Camerino con il podcast "Il racconto di una collaborazione", in cui il rettore Unicam Graziano Leoni ed il sindaco Roberto Lucarelli parleranno dell'interazione tra università e città, disponibile nel sito della WebRadioUnicam.

Si andrà poi a Matelica dove alle 10.30 nella Sala dei 500 di Palazzo Ottoni il Rettore Leoni, il sindaco di Matelica Denis Cingolani e l'assessore alla Cultura Barbara Cacciolari illustreranno alla stampa il fondamentale ruolo delle sedi collegate Unicam. A San Benedetto del Tronto alle ore 15 si parlerà della collaborazione tra l'Ateneo ed il Comune in relazione alle attività di ricerca di Unicam nella Riserva Sentina; ad Ascoli Piceno, invece, alle ore 16.30 presso la Bottega del Terzo Settore il professor Jacopo Mascitti, responsabile del corso di laurea in Disegno industriale e ambientale della Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria", dialogherà con Zakaria Khalfaoui, designer italo-marocchino e docente presso la Scuola di Design di Nantes Atlantique".

L'Università di Macerata ha organizzato per le 18, una diretta speciale dal Social@b, il laboratorio di comunicazione digitale dell'Ateneo, incentrato sulle strategie con cui la ricerca universitaria contribuisce allo sviluppo del territorio e della comunità, con un dialogo tra la professoressa Laura Marchegiani e l'assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, sulle opportunità per i giovani, nel trasferimento tecnologico e nello sviluppo della competitività territoriale.

All'università di Urbino alle 11 prevista l'inaugurazione dell'aula studio del Polo scientifico didattico Paolo Volponi e alle 17 sarà inaugurata la sala conferenze nella chiesa di San Girolamo, un nuovo spazio per iniziative culturali e accademiche. Il taglio del nastro sarà accompagnato da DJ set e interviste in diretta a cura di Radio Urca, la webradio degli studenti dell'Università di Urbino.

L'Università Politecnica delle Marche partecipa all'iniziativa con un programma di eventi rivolti alla comunità universitaria, ma soprattutto alla cittadinanza, con una serie di seminari dedicati al ruolo socioculturale dell'università tra passato e presente; alla biodiversità marina, attività antropica e inquinanti, economia circolare; visita alle aiuole espositive dell'Orto Botanico e ai laboratori della Banca del germoplasma, con illustrazione delle attività di ricerca in corso; alla scoperta delle bellezze storico culturali delle Marche attraverso la digitalizzazione e la realtà aumentata.



