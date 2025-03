Da Loreto a Fatima, volontario in cammino per tre milioni bimbi

Dal Loreto a Fatima per i bambini dei Paesi più poveri. Partirà il 25 marzo da Loreto Luigi Farroni, volontario dell'associazione umanitaria Mary's Meals, per un pellegrinaggio a piedi di oltre 3mila chilometri che lo porterà fino a Fatima nel luglio 2025. Attraversando l'Italia, la Francia con tappa a Lourdes, la Spagna con tappa a Santiago de Compostela e infine il Portogallo, Farroni intende percorrere più di 3 milioni di passi per raccogliere fondi destinati a sfamare oltre 3 milioni di bambini nei Paesi più poveri del mondo.

Per quasi quattro mesi, la sua casa sarà un carrello che viaggerà con lui, contenente solo l'essenziale, mentre per il resto si affiderà all'ospitalità e alla generosità delle persone incontrate lungo il cammino.

Marchigiano e coordinatore regionale di Mary's Meals, Farroni è da anni tra i volontari più attivi dell'associazione, contribuendo a garantire un pasto quotidiano a circa 3mila bambini negli ultimi due anni attraverso iniziative solidali e creative. "Sono già in cammino da tempo - afferma - vedo davanti a me uno scenario immenso, dove perdermi per ritrovare il mio vero spirito, dove risvegliare l'amore nei cuori".

Mary's Meals fornisce ogni giorno un pasto scolastico a oltre 2,5 milioni di bambini in 16 Paesi tra i più poveri. Con soli 22 euro è possibile nutrire un bambino per un anno intero. Farroni spera che il suo viaggio possa ispirare molte persone a donare e a sostenere questa missione.



