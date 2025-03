Comune di Ancona, pubblicato il bando per le start-up giovanili

Pubblicato dal Comune di Ancona il bando per la manifestazione di interesse per il finanziamento della costituzione e/o del funzionamento di start-up giovanili.

Il finanziamento "è di 78.500 euro, deriva da una integrazione dei fondi messi a disposizione da un accordo tra Anci e Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di uno dei corollari del progetto StartAn, la fiera delle start up e dell'imprenditoria giovanile che si è svolta nel capoluogo il 13, 14 e 15 novembre 2024, organizzata dal Comune di Ancona, capofila, insieme con i Comuni di Sassoferrato e Maiolati Spontini.

"Il Comune di Ancona - commenta l'assessore allo Sviluppo imprenditoriale e alle Politiche giovanili Marco Battino al momento dell'approvazione dell'atto che ha dato avvio alla procedura - conferma in questo modo il proprio impegno nel promuovere la cultura d'impresa tra i giovani, stimolando la nascita di realtà imprenditoriali in grado di rispondere alle sfide del mercato con creatività e visione strategica. È un'azione concreta per accompagnare i giovani nella creazione e nello sviluppo di nuove forme imprenditoriali, con particolare attenzione al settore turistico, culturale, dell'artigianato e della sostenibilità ambientale. Anche da queste iniziative passa la creazione di nuovi posti di lavoro che servono a garantire un futuro ai cittadini più giovani, che non saranno costretti a lasciare la città".

"Il testo integrale del bando - fa sapere l'amministrazione - è disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comuneancona.it, nella sezione Albo Pretorio.

L'istanza di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.ancona@emarche.it entro e non oltre le ore 10 del 30 aprile 2025".

Lo schema di avviso pubblico approvato dalla giunta stabilisce che "potranno presentare domanda di partecipazione per la costituzione di nuove start up giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o gruppi di persone (metà delle quali tra i 18 e i 35 anni), che intendano costituire una nuova start-up con sede operativa in uno dei Comuni del partenariato (Ancona, Maiolati Spontini, Sassoferrato)"; "Potranno inoltre presentare domanda di finanziamento per il funzionamento di start-up già esistenti, formate da giovani, il legale rappresentante di una realtà costituita da non più di 5 anni, di micro e piccola dimensione, con sede operativa nei tre Comuni partner, con una compagine sociale nella fascia di età 18-35".

"Il finanziamento - ricorda il Comune - servirà a rimborsare: le spese delle start-up per la costituzione della società; le consulenze relative alla pianificazione, gestione, organizzazione aziendale; i servizi tecnici; l'acquisizione di materiali e di attrezzature; l'acquisto di domini web e relativi servizi e di consulenze per la comunicazione e il marketing. Le proposte progettuali candidabili potranno riguardare attività imprenditoriali in tutti i settori. Tra questi, saranno ritenuti premianti quelli relativi a sostenibilità ambientale, cultura, turismo e artigianato. Le proposte progettuali saranno valutate secondo i criteri di fattibilità del progetto, prospettive di sviluppo, innovazione e originalità del progetto, impatto economico, sociale e occupazionale, sostenibilità economico/finanziaria, maggior co-finanziamento dichiarato".





