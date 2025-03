Chirurgia pediatrica day surgery all'ospedale di San Benedetto

Primi quattro interventi di chirurgia pediatrica in Day surgery all'ospedale Madonna del soccorso di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Eseguiti lunedì scorso dal personale medico della struttura organizzativa dipartimentale di chirurgia pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, in seguito alla sottoscrizione di una convezione con l'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, gli interventi hanno interessato quattro bambini, rispettivamente di 5, 7, 11 e 12 anni residenti nella provincia di Ascoli, presenti nella lista d'attesa operatoria dell'ospedale 'Salesi' di Ancona. L'Ast picena, dunque, con l'avvio della chirurgia pediatrica potenzia ulteriormente la propria offerta sanitaria a beneficio dei pazienti più piccoli.

"Iniziamo, da oggi - dice il direttore generale dell'Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio -, un percorso molto importante e qualificante per la nostra azienda sanitaria.

Infatti, se da una parte è opportuno spostarsi verso il centro di eccellenza per gli interventi più complessi, dall'altra, con questa convenzione, si è cercato di andare incontro alle esigenze dei più piccoli, programmando gli interventi minori il più vicino possibile al loro domicilio. In questo modo si arrecano meno disagi alle famiglie e si permette loro di seguire al meglio i bambini".

I pazienti, residenti nel territorio di pertinenza dell'Ast, vengono reclutati anche durante le visite mediche effettuate dai chirurghi pediatrici, sia all'ospedale di San Benedetto, sia all'ospedale di Ascoli, e inseriti in lista d'attesa operatoria.

"Diamo una risposta importante sul territorio per ridurre i tempi di attesa e garantire i bisogni di salute dei bambini - sottolinea il vice presidente della Giunta e assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Lavoriamo per rendere la sanità più vicina ai cittadini e per andare incontro alle esigenze delle famiglie. La salute dei bambini è per noi una priorità: le giovani generazioni sono il nostro bene più prezioso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA