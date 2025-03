Calendario eventi a Pesaro nel 2025, oltre 50 in programma

Oltre 50 appuntamenti culturali sono già stati inseriti nel calendario di eventi promosso dal Comune di Pesaro e che interesseranno la città da aprile fino a dicembre, aggiungendosi ai 27 già dislocati tra Vitrifrigo Arena e Auditorium Scavolini. In totale sono 22 le location differenti che saranno coinvolte.

Tra gli eventi che attendono cittadini e turisti si registra il ritorno di Popsophia (dal 24 al 27 luglio in piazza del Popolo) e la conferma del Kum Festival di Massimo Recalcati (dal 17 al 19 ottobre al Teatro Sperimentale), per il secondo anno consecutivo.

Confermata anche la 6/a edizione del Miralteatro, dal 28 luglio al 9 agosto al parco Miralfiore che porterà in scena Neri Marcorè e l'Orchestra Multietnica di Arezzo; Ascanio Celestini; Amedeo Minghi; Fabio Concato; Elio Germano e Teho Teardo.

Inoltre, dopo cinque anni, torna l'appuntamento con il "Cinema alla Rocca", nella cornice della più importante opera di fortificazione cittadina.

Tra i grandi classici e conferme storiche risulta il Rossini Opera Festival, l'Hangartfest, il Gad - Festival Nazionale d'Arte Drammatica, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema e la Benelli week. Tra gli ospiti attesi in città: Umberto Galimberti, Paolo Crepet, Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Giorgia.



