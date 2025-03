Biblioteca Federiciana di Fano, al via trasferimento documenti

La biblioteca Federiciana di Fano si appresta ad una chiusura progressiva, a partire dal 24 marzo, per consentire il trasferimento di circa 7.500 metri lineari di documenti, arredi e beni tutelati. Un'operazione necessaria per avviare la ristrutturazione progettata dall'archistar Mario Cucinella, e resa possibile anche grazie al sostegno della famiglia Montanari.

Per questo dal 24 marzo saranno sospesi i servizi di prestito e consultazione di manoscritti ed emeroteca, mentre la sala lettura resterà aperta fino al 10 aprile. Dall'11 aprile è prevista la chiusura totale per consentire i lavori. Durante il periodo di chiusura, il personale della biblioteca sarà disponibile presso la Mediateca Montanari (Memo), dove verranno potenziati i servizi e aumentati i posti studio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA