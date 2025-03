Baldelli 'sinistra annunciava, il centrodestra realizza opere'

Le opere del "libro dei sogni della sinistra" vengono "progettate e realizzate" dal centrodestra.

Così l'assessore regionale delle Marche Francesco Baldelli replica alla capogruppo del Pd Anna Casini.

"Nutro simpatia per la consigliera Anna Casini che considero competente, però dal tono usato nei suoi interventi deve essere anche particolarmente sfortunata: - scrive Baldelli - le opere che in passato facevano parte del libro dei sogni della sinistra, il centrodestra le ha progettate e le sta realizzando davvero".

"D'altronde, il Pd è noto per gli annunci privi di concretezza - prosegue l'assessore - e non a caso ha proposto la candidatura a presidente della Regione a colui che è il principe delle opere annunciate e mai realizzate ,come ben sappiamo a Pesaro".

"Ma annunciare non significa fare e non a caso stiamo mettendo a terra in pochi anni ciò che il Pd ha solo annunciato per decenni, - attacca Baldelli - dagli ospedali alle strade.

Prima il Pd ha massacrato tutte le strade trasformandole in provinciali e ora dobbiamo correre per riparare ai suoi danni".





