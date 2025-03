Ad Ancona Muse sold out per 'Personaggi' di Antonio Albanese

C'è il ministro della paura che nasconde un giocattolo in una valigia e lo fa passare per una bomba, e l'industriale brianzolo che lavora 16 ore al giorno. Ma non mancano neppure il politico corrotto Cetto La Qualunque che promette 'più pilu pe' tutti', e il tenero Epifanio con la sua piantina di valeriana che pensa di vivere in un mondo perfetto.

È una carrellata esilarante di maschere lo spettacolo di Antonio Albanese 'Personaggi', che arriva ad Ancona in un teatro delle Muse sold out il 21 e 22 marzo prossimi.

Un one man show, scritto da Albanese assieme a Michele Serra, Piero Guerrera e Giampiero Solari, che cura anche la regia, in cui il comico su un palco privo di tecnologie cambia continuamente e velocemente vesti riproponendo gli stereotipi di nuovi e vecchi vizi italiani.

Dal dottor Cantoni, complessato Analista delle Gestioni Integrate, al migrante siciliano integrato al Nord fino al professore delle medie Duccio Troller, vittima di un assurdo sistema scolastico e al supponente sommelier che recita solo banalità. Un catalogo di tipi umani, personaggi appunto, portati in scena da Albanese da vent'anni, arricchendoli sempre di nuove sfumature, che tra il grottesco e l'ironico denunciano l'imbarbarimento della nostra società, suscitando risate ma anche riflessioni. Una galleria di anti-eroi che svelano un mondo fatto di ossessioni, paure, deliri di onnipotenza e scorciatoie, ma dove alla fine trova posto anche la poesia.

"Vorrei che dopo il mio spettacolo - ha dichiarato l'artista - tutti si sentissero un po' meno soli, un po' più allegri, un po' più forti, vorrei abbracciarli tutti. La risata è un abbraccio, un bisogno che ci sarà sempre".



