Teatri senza Frontiere torna in Ucraina

"Per sentirsi ancora umani…". E' il motivo per cui gli attori di Teatri senza Frontiere, progetto di teatro e solidarietà che da 16 anni incontra gli ultimi della terra, torneranno in Ucraina tra il 14 e il 29 settembre per un tour di spettacoli per bambini e ragazzi. Come già avvenuto nel 2023, le città coinvolte saranno Leopoli, Kherson, Mykolayiv, Dnipro, Zaporizja, Kharkiv, Kiev e gli attori si appoggeranno.

ai sacerdoti della locale Chiesa greco-cattolica. Gli attori avranno base presso il Seminario dello Spirito Santo di Leopoli, diretto da Padre Ihor Boyko e da lì partiranno per toccare le varie città ove saranno assistiti e ospitati dalle locali comunità.

Teatri senza Frontiere nasce nel 2009 da un'idea di Marco Renzi, allora Direttore artistico della rassegna internazionale di teatro per ragazzi, I Teatri del mondo che si tiene a Porto Sant'Elpidio. Il progetto ha portato spettacoli ai bambini di Etiopia, Amazzonia, Albania, Ghana, Bosnia, Kenya, Zambia, dall'idea iniziale molto è stato fatto e si è ancora in una fase di sviluppo.

"Teatri senza Frontiere non è la tournée di questa o quella compagnia che va a fare spettacoli in un particolare luogo del nostro pianeta- spiega Renzi- è un progetto che affonda le proprie radici nel più profondo terreno della solidarietà. Ci accompagna ogni volta la certezza che saranno molte di più le cose che riceveremo rispetto a quelle che daremo, e ancora una volta porteremo a casa la lezione di chi sa sorridere pur non avendo nulla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA