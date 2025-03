Stazione di posta e manutenzione fossi, al via i cantieri

Al via due importanti cantieri finanziati dal Pnrr e dal Comune di Pesaro: la riqualificazione della Stazione di posta per l'accoglienza dei senzatetto e la manutenzione di fossi e torrenti per la sicurezza idraulica del territorio.

Il primo progetto, dal valore di 970 mila euro, riguarderà il restauro dell'edificio abbandonato tra via dell'Acquedotto e la stazione ferroviaria. "Entro l'anno realizzeremo una struttura di 317 mq con spazi per pernottamenti brevi, docce e servizi di prima accoglienza" ha dichiarato il sindaco Andrea Biancani.

L'assessore pesarese, Luca Pandolfi, ha sottolineato che "la stazione di posta sarà un hub per l'inclusione, con un centro d'ascolto, assistenza legale e sanitaria e una cabina di regia per il coordinamento dei servizi sociali".

Parallelamente, l'amministrazione comunale ha avviato interventi di manutenzione su nove corsi d'acqua, con un investimento di 170 mila euro, per prevenire esondazioni e migliorare la sicurezza. L'assessora di Pesaro, Mila Della Dora, ha evidenziato che "i lavori, concentrati in aree critiche come Vismara, Villa Fastiggi e Cattabrighe, prevedono la rimozione di vegetazione, il ripristino degli argini e il miglioramento del deflusso delle acque". "Questi interventi rispondono alle sfide del cambiamento climatico e alle esigenze sociali della città" ha concluso Biancani, confermando poi nuovi investimenti anche per il 2025.



