Scomparso da due giorni, 62enne recuperato in zona impervia

Un 62enne di origine marocchina risultava irrintracciabile da sabato 15 marzo: dopo la denuncia di scomparsa dei famigliari ai carabinieri di Falconara Marittima (Ancona), è stata attivata nel tardo pomeriggio di ieri la stazione di Ancona del Soccorso alpino e speleologico che, con l'ausilio di un elicottero, ha individuato l'uomo e recuperato in una zona impervia, in grave stato ipotermico.

Per le ricerche il Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha richiesto il supporto alla Sala Operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) che ha inviato sul posto un elicottero HH-139B dell'83° Gruppo Sar di Cervia dell'Aeronautica Militare nel tentativo di individuare un segnale mediante il sistema di bordo "Artemis" in quanto il telefono cellulare del disperso risultava ancora acceso e raggiungibile.Una volta individuato il punto esatto dell'uomo attraverso il sistema a bordo dell'elicottero e fornite le coordinate alle squadre di terra, i sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico Marche hanno stabilizzato il paziente, cosciente ma in grave stato ipotermico. E' stato imbarellato e affidato a un'ambulanza del 118.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche dopo una prima perlustrazione del territorio e sentito il Centro di Coordinamento, affidato ai Carabinieri di Falconara, hanno iniziato ieri pomeriggio le battute di ricerca del 62enne in zona impervia. Contestualmente è stato richiesto il supporto alla Sala Operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. Alle operazioni che hanno portato al salvataggio dell'uomo erano presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale ed volontari della Protezione Civile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA