Ruba un ciclomotore, foglio di via da Ancona per tre anni

Risposta immediata la risposta del Questore di Ancona nei confronti dell'uomo di 49 anni, residente nella provincia di Macerata, arrestato dagli operatori delle Squadre Volanti per furto aggravato di un motociclo. Dopo l'istruttoria ha firmato un provvedimento per Foglio di Via Obbligatorio, alla luce dei numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio risultati a carico dell'uomo, e le sue continue frequentazioni di pregiudicati. Con la misura di prevenzione, notificatagli al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, in sede di direttissima, dinanzi al Giudice del locale Tribunale, il 49enne non potrà più accedere ad Ancona, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di 3 anni.





