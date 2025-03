Parco nazionale Gran Sasso-Laga, Elsa Olivieri nuovo direttore

Con decreto n. 69 del 12 marzo 2025 il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha nominato Elsa Olivieri direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Di origine aquilana, Olivieri ha sempre operato all'interno dell'Ente Parco, in particolare occupandosi di contratti, appalti, ufficio legale, affari istituzionali; nell'ultimo periodo ha retto l'Ente in qualità di facente funzioni.

"Nel ringraziare il signor Ministro per la nomina che consente all'Ente una operatività piena e nel ringraziare il Consiglio Direttivo che, all'unanimità, ha saputo indicare la terna all'interno della quale è intervenuta la nomina - dichiara in una nota il presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra - esprimo i miei più sentiti complimenti a Elsa Olivieri che ha saputo, da sempre, rappresentare un punto di autorevole equilibrio nonché di costante piena conoscenza tecnica delle complesse dinamiche amministrative indispensabili per il buon andamento di un'amministrazione statale. Sono sicuro che l'Ente saprà cogliere, sotto l'autorevole direzione di Olivieri, i nuovi giusti traguardi che si è dato".

Il nuovo direttore ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Teramo ove ha conseguito un Master di I livello in Gestione della Aree Naturali Protette e un Master di II livello in materia di Impresa Cooperativa, Economia, Diritto e Management; Olivieri, inoltre, abilitata all'esercizio della professione forense, ha un passato di atleta, avendo negli anni 2000-2005 vinto i campionati regionali di arrampicata sportiva.

"E' un vero onore essere chiamata a dirigere un Ente così complesso e così importante per il nostro territorio - dichiara Olivieri nella nota - Cercherò di operare al meglio con piena disponibilità di ascolto di tutti coloro che vorranno contribuire alle azioni istituzionali. Un ringraziamento sincero va al signor ministro per la fiducia riservata, al presidente e al Consiglio direttivo che hanno individuato nella mia figura un'indicazione positiva per la nomina".



