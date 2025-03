Oltre 20 incontri Marche sui pericoli della 'vita da smartphone'

"Homo Cellularis - Vita da smartphone". E' il titolo di un ciclo di oltre 20 incontri promosso dall'Associazione Marco Vive onlus di Ancona per riflettere sull'uso senza regole dello smartphone, con effetti negativi in particolare sui giovani, e sulle dinamiche che condizionano la rete web. Un'iniziativa che vanta il patrocinio e sostegno del Consiglio regionale, guidato da Dino Latini, che per primo in Italia ha aderito alla petizione "Smartphone e social media, ogni tecnologia ha il suo giusto tempo", lanciata dal Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti: la petizione si oppone all'utilizzo di smartphone da parte di minori fino a 14 anni e all'apertura di profili social per ragazzi fino a 16 anni.

Il progetto, alla seconda edizione, è stato presentato a Palazzo Leopardi nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, i vicepresidenti Gianluca Pasqui e Maurizio Mangialardi, e il curatore degli eventi Marco Moglie, sociologo e giornalista. Presenti anche i consiglieri regionali Giovanni Dallasta e Giacomo Rossi.

"Con un voto unanime - ha ricordato Latini - l'Ufficio di presidenza ha confermato il patrocinio e la compartecipazione a questa iniziativa che ha ottenuto lo scorso anno un grande successo. Affronta un tema di grande attualità, prioritario, sul quale ci siamo impegnati anche con la firma della petizione 'Smartphone e social media, ogni tecnologia ha il suo giusto tempo'. Siamo stati la prima istituzione a sottoscriverla e la porteremo all'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative".

Il sostegno al ciclo di incontri e l'urgenza di riflettere sulle conseguenze di un uso precoce ed eccessivo dello smartphone sono stati condivisi sia da Pasqui, che ha apprezzato il coinvolgimento "dei Comuni, delle comunità e delle scuole", si da Mangialardi, secondo il quale il cellulare "da strumento di comunicazione si sta trasformando, per un uso tossico, in strumento comportamentale".

Il ciclo di incontri è iniziato il 10 marzo a Montefiore dell'Aso e proseguito a Montelabbate, Castelfidardo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Sassoferrato. Nei prossimi giorni le tappe a Pollenza, Gabicce, Loreto, Fabriano, Agugliano, Tolentino, Civitanova Marche, Pioraco, Urbino, Fano, Cingoli, Camerino, Monsano.

Ultima data in calendario a Potenza Picena il 13 aprile, ma il programma, ha annunciato Moglie, "sarà prolungato sicuramente con ulteriori appuntamenti, perché le richieste aumentano e l'obiettivo è quello di prendere coscienza di un problema enorme, con conseguenze allarmanti, come l'analfabetismo funzionale". Alla conferenza sono intervenute anche Loredana Manghernino, assessore servizi educativi del Comune di Fano, e Margherita Fermani, assessore alle politiche sociali del Comune di Potenza Picena.



