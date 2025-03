Nell'Appennino nuovi strumenti per la formazione degli studenti

Nell'Appennino centrale sono in arrivo nuovi strumenti per rafforzare la formazione degli studenti e promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'iniziativa è stata presentata oggi a Roma da Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo lavoro Italia, e dal commissario straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Fulcro del progetto è la piattaforma online "Area cratere del sisma 2016", che mette a disposizione dati aggiornati su demografia e mercato del lavoro nei 138 Comuni del cratere sismico. Suddivisa in cinque sezioni - demografia, mercato del lavoro, rapporti di lavoro attivati, rapporti di lavoro cessati, datori di lavoro - la piattaforma consente un monitoraggio dettagliato della situazione socioeconomica del territorio, utilizzando informazioni tratte dal censimento permanente Istat e dal Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro.

"Questo è uno dei primi interventi previsti dalla convenzione quadro siglata il 20 novembre 2024 con il commissario straordinario", ha dichiarato Nicastro. "Grazie alla Labour market intelligence possiamo mettere in campo azioni mirate per le politiche attive del lavoro - ha aggiunto - Inoltre, oggi pubblichiamo cinque manifestazioni di interesse relative a istruzione, formazione e lavoro, riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo socioeconomico dell'area". Anche Castelli ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: "nei settori della formazione e del lavoro, il Laboratorio Appennino centrale si conferma un modello innovativo". "La mia priorità, accanto alla ricostruzione materiale, è rendere più attrattivi questi territori, affinché le persone, soprattutto i giovani, possano continuare a viverci o tornarvi - ha aggiunto - La leva della formazione e della qualificazione professionale è cruciale per raggiungere questo obiettivo." Il commissario post sisma ha ringraziato la ministra Marina Calderone e il governo per il sostegno alla strategia di rilancio dell'Appennino centrale. Nel corso della conferenza stampa sono state presentate le cinque manifestazioni d'interesse rivolte a Università, istituzioni Afam, scuole secondarie di primo e secondo grado, Cpia, Its e Cfp.

L'obiettivo è rafforzare i servizi di orientamento e accompagnamento lungo tutto il percorso formativo, dalla scuola all'università fino all'ingresso nel mondo del lavoro.

Le iniziative presentate oggi si inseriscono in una strategia più ampia per contrastare lo spopolamento del cratere sismico del 2016, un'area di 8mila chilometri quadrati che coinvolge Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Attraverso la combinazione di dati, politiche attive e interventi formativi, il progetto punta a offrire nuove opportunità ai giovani e ai lavoratori, contribuendo alla rinascita economica e sociale del territorio".





