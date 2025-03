Mozione bipartisan, potenziare organici personale polizia Marche

Potenziare gli organici del personale di polizia nelle Marche. E' la richiesta bipartisan al ministero dell'Interno che arriva dal Consiglio Regionale anche a seguito degli ultimi episodi di violenza nella zona di San Benedetto dove un 24enne è stato accoltellato e ucciso, altri tre ragazzi feriti, domenica scorsa nell'ambito di uno scontro tra gruppi di giovani dopo una lite in discoteca.

Con un voto unanime l'Assemblea ha approvato una mozione in tema di sicurezza e di potenziamento del personale di Polizia.

L'atto di indirizzo "Allarme sottodimensionamento dei Commissariati di Polizia dell'intera regione" impegna il presidente e la giunta regionale "ad attivarsi urgentemente per l'organizzazione di un incontro formale con il Ministro dell'Interno al fine di garantire la funzionalità dei presidi di polizia, compreso quello dei nosocomi".

L'obiettivo è sollecitare un potenziamento delle piante organiche, con "l'aumento di uomini e mezzi indispensabili per mantenere i livelli di sicurezza dei cittadini marchigiani e per un efficace controllo del territorio", richiamando anche "i recenti fenomeni criminosi che hanno destato enorme allarme sociale".

Il documento recepisce la mozione a firma della consigliera Micaela Vitri e del gruppo Pd che poneva l'attenzione in particolare sulla carenza di agenti al Commissariato di Fano. Il testo è stato aggiornato da un emendamento sottoscritto da tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per estendere la richiesta a tutte le Marche e per promuovere il coinvolgimento del Ministero.

Soddisfazione è stata espressa da Vitri "per un risultato condiviso a beneficio di tutta la nostra regione. La mozione è partita da Fano, ma grazie ad un confronto proficuo con l'Aula e al contributo di tutti i consiglieri e dell'assessore, mandiamo un messaggio importante per aiutare tutti i presidi che sono in difficoltà". Negli interventi a sostegno dell'atto d'indirizzo confermato come prioritario il tema sicurezza con la necessità di affrontarlo in un'ottica regionale.

"C'è bisogno di posti di polizia sul territorio e negli ospedali - ha sottolineato il vice presidente e assessore con delega alla Sicurezza Filippo Saltamartini -. Nelle Marche il fabbisogno dell'organico della sicurezza è sottostimato e quindi per noi inaccettabile", ha ribadito rivolgendosi all'Aula ma anche al ministro Piantedosi, al capo di polizia, "indipendentemente dai numeri della criminalità". Proprio la situazione di regione sicura rispetto ad altre e bassi numeri di criminalità, ha chiosato Saltamartini, portano a sottostimare il fabbisogno di organico: "siamo una delle regioni più sicure - ha concluso - ma proprio per questo dobbiamo garantire tale situazione con la prevenzione sul territorio".

Tema di particolare rilevanze anche alla luce di episodi di bullismo, di criminalità, un omicidio: tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico materia è di esclusiva competenza dello stato e la Regione non ha competenze che per la polizia amministrativa e locale.

