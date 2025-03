Il Covid e la struttura dedicata, Civitanova ricorda le vittime

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus, Civitanova Marche (Marche), dove venne realizzato anche un Covid center, ha reso omaggio a chi ha perso la vita durante la pandemia. Nel parco Cecchetti, accanto alla targa commemorativa, sono stati deposti fiori ai piedi di un ulivo piantato come simbolo di speranza e rinascita.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, assessori e consiglieri, rappresentanti dell'Ast Macerata, il civico gonfalone, le forze dell'ordine e le Associazioni nazionali combattenti. "Cinque anni fa, l'Italia e Civitanova Marche vivevano un dolore profondo - ha ricordato Ciarapica - Oggi ricordiamo chi non c'è più e abbracciamo le famiglie che ancora soffrono. Questo ulivo è un segno di memoria e speranza".

A Civitanova era stato aperto anche un Covid center, realizzato nella struttura dove un tempo si teneva il mercato settimanale. Mimmo Sicolo, direttore facente funzione del Dipartimento d'emergenza-urgenza dell'Ast Macerata, ha sottolineato l'impegno del personale sanitario nei giorni più difficili: "la pandemia ci ha insegnato il valore della solidarietà. Medici e infermieri hanno lavorato senza sosta per la salute dei cittadini".



