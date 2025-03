Formazione sull'inclusione scolastica, incontri nelle Marche

Marche: Inclusione scolastica, un aggiornamento formativo per dirigenti e docenti. Un'iniziativa formativa di rilievo avrà luogo nelle giornate del 20 e 21 marzo, organizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche in collaborazione con Euroedizioni - Torino, "con l'obiettivo di fornire ai dirigenti scolastici e ai docenti una consulenza qualificata sugli aspetti giuridici e amministrativi legati all'inclusione scolastica".

Il primo incontro del 20 marzo, fa sapere l'Usr, "si terrà presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Guastaferro" a San Benedetto del Tronto e il secondo del 21 marzo si svolgerà al Liceo Scientifico "Enrico Medi" di Senigallia.

L'iniziativa "rappresenta la fase conclusiva di un percorso di aggiornamento che ha coinvolto i docenti esperti dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'ambito Inclusione, coordinati dalla Responsabile Regionale di Area professoressa Maria Teresa Baglione e dalla Referente Regionale, professoressa Paola Romagnoli.

Ad arricchire l'incontro con la loro esperienza e visione saranno qualificati protagonisti del mondo scolastico, legale e assicurativo, quali: il professor Tullio Faia (Leadership e organizzazione scolastica), l'avvocato Davide Gallenca (Prevenzione del contenzioso in materia di inclusione) e il dottor Valentino Donà (Gestione del rischio assicurativo in una scuola a prova di inclusione).

A condurre e stimolare gli interventi sarà l'avvocato Stefano Callà (Studio "Legale Scuola"), moderatore degli incontri.

Interverrà all'incontro la direttrice generale dell'Ufficio Scolastico delle Marche, dottoressa Donatella D'Amico con la presenza dei dirigenti tecnici e dei dirigenti d'Ambito dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. "La condivisione delle esperienze e delle pratiche, nonché il competente apporto dei pregevoli relatori, - conclude l'Usr - offriranno un'importante opportunità di riflessione e dialogo".





