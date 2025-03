Fenicotteri rosa si schiantano sul Catria, sette animali morti

Un gruppo di fenicotteri rosa si è schiantato contro una faggeta sul Monte Catria tra le Marche e l'Umbria, forse per una tempesta di pioggia e vento che ha sorpreso gli uccelli in volo: sette animali sono morti e due feriti. I fenicotteri, dopo una segnalazioni di alcuni escursionisti, sono stati individuati dai Carabinieri Forestali di Cagli (Pesaro Urbino) alle pendici del monte, a circa 1500 metri di altezza.



Degli esemplari, sette sono stati trovati morti e due ancora vivi, ma fortemente debilitati. Gli uccelli superstiti sono stati recuperati e affidati alle cure dei volontari del centro recupero animali selvatici (Cras) della provincia di Pesaro e Urbino.



Le carcasse ritrovate, in parte già predate da animali selvatici e occultate sotto il fogliame, sono state analizzate per ricostruire la dinamica dell'evento.

Secondo le prime ipotesi, il gruppo di fenicotteri potrebbe essere stato sorpreso da una tempesta di pioggia e vento mentre sorvolava l'Appennino, venendo poi scaraventato contro la fitta faggeta. Lo scontro con gli alberi avrebbe causato i traumi fatali per gran parte dello stormo. Sono in corso le indagini per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA