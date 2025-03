Ex asilo Manfrini a Fano, proseguono lavori per 2 milioni

Continuano a Fano (Pesaro Urbino) i lavori di ristrutturazione dell'ex asilo Manfrini, un intervento dal valore complessivo di 2 milioni di euro che, in questa prima fase, si concentrerà esclusivamente sulla messa in sicurezza strutturale dell'edificio e sull'efficientamento e ripristino delle facciate.

"L'intervento è complesso perché sono emerse criticità più importanti rispetto a quelle previste dal progetto iniziale - dice il sindaco di Fano, Luca Serfilippi - sarà necessario ridefinire alcune soluzioni tecniche, che saranno condivise con la Soprintendenza delle Marche - aggiunge - la conclusione di questa prima fase è prevista entro la fine dell'anno, con un margine massimo di slittamento a gennaio 2026, poi si passerà alla seconda per la realizzazione degli ambienti interni e la musealizzazione dell'edificio".

"L'obiettivo è quello di restituire alla città un polo culturale all'avanguardia - afferma l'assessore ai lavori pubblici di Fano, Gianluca Ilari - nella seconda fase dell'intervento investiremo poi ulteriori fondi"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA