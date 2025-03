Dimessa dall'ospedale bimba caduta dal terzo piano ad Ancona

L'ospedale Salesi ha dimesso la bambina di cinque anni precipitata da una finestra di un palazzo, ad Ancona, dal terzo piano, il primo febbraio scorso. I medici hanno sciolto la prognosi dopo due settimane di ricovero in Rianimazione, trasferendola nel reparto di Neuropsichiatria infantile che ha lasciato il 6 marzo scorso. Ora si trova in un centro riabilitativo. L'incidente era avvenuto di mattina, in via Rovereto.

La piccola era precipitata da un'altezza di sette metri, finendo nel giardino condominiale. Le sue condizioni ero apparse subito gravi perché aveva riportato un trauma da precipitazione da grandi altezze ed era stata trasferita d'urgenza all'ospedale Salesi di Ancona. In casa con lei c'era la mamma impegnata però a pulire casa. La donna si trovava in un'altra stanza quando la figlia è caduta di sotto, forse nel tentativo di recuperare un peluche con cui stava giocando. La Procura di Ancona aveva aperto un fascicolo affidando le indagini alla squadra mobile che non si sono ancora concluse per accertare eventuali responsabilità della madre per omessa vigilanza



Riproduzione riservata © Copyright ANSA