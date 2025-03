Crisi in Comune a Urbino, interrogazione parlamentare Avs

La crisi nel Comune di Urbino arriva in Parlamento a seguito di un'interrogazione a risposta scritta presentata dal deputato, Francesco Emilio Borrelli (Alleanza verdi e sinistra, Avs), al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il parlamentare ha raccoltoo l'appello di Gianluca Carrabs, capogruppo di Avs Urbino in Consiglio comunale, che aveva chiesto approfondimenti e chiarimenti sulle dimissioni presentate il 5 marzo dall'intero gruppo consiliare Rinascimenti il 15 marzo; atti che hanno interessato gli ormai ex consiglieri comunali di Urbino: Massimo Guidi, Gabriele Carobini e Silvia Rossi.

"E' la prima volta che in Italia in un Consiglio comunale si dimette in blocco un intero gruppo consiliare - dichiara Carrabs - sono statti costretti a dimettersi in blocco per presunte minacce e pressioni o per volontà personale? Con queste dimissioni non solo si censura il dissenso ma si sovverte l'esito elettorale".

Carrabs esprime poi solidarietà nei confronti del presidente del Consiglio comunale di Urbino, Lino Mechelli, per le "gravissime le affermazioni del sindaco rivolte molto probabilmente verso di lui" con il primo cittadino che lo "inviterebbe a dimettersi".



