Casini, la giunta promuove opere realizzate dal centrosinistra

"A pochi mesi dalle elezioni regionali e a ridosso della "primavera" notiamo l'assessore Baldelli impegnato a promuovere opere realizzate dalla passata giunta regionale a guida Pd spacciandole per sue". Va all'attacco la capogruppo del Pd in Consiglio regionale delle Marche, Anna Casini, che contesta all'assessore in particolare "l'azione di propaganda è rivolta al territorio di Pesaro Urbino casualmente suo collegio elettorale. E pensare che quando come assessore alle Infrastrutture programmavo questi progetti strategici per il territorio, la destra non perdeva occasione per criticarli aspramente" "Grazie alle nostre scelte lungimiranti, - afferma Casini - già dal 2016 la Regione Marche cedeva all'Anas di circa 800 chilometri di arterie provinciali", "di cui ben 500 in proprietà e i rimanenti in gestione. Un'operazione fondamentale, voluta con forza dal centrosinistra, - rimarca la capogruppo dem - che ha permesso di restituire a queste infrastrutture un livello di manutenzione adeguato. Le Marche sono state la prima Regione a siglare un accordo con Anas del quale oggi Baldelli e la giunta Acquaroli cercano di intestarsi i benefici senza aver contribuito in 5 anni per migliorarne i contenuti".

"Anche sul fronte della mobilità dolce", Casini ribadisce il ruolo centrale di quanto fatto negli anni passati: "abbiamo creduto e investito in una nuova mobilità, quella dolce, ormai dieci anni fa. Grazie al nostro lavoro le Marche divennero, e sono, capofila della ciclovia adriatica, un grande progetto interregionale collegato a investimenti per 60 milioni di euro per il sistema marchigiano delle ciclovie, vere e proprie infrastrutture alternative alla mobilità su gomma". "Anche in questo caso, la destra ostacolò il progetto di collegamento 'a pettine' - ricorda la esponente del Pd - che collegava la costa con le aree interne ma oggi non perde occasione per inaugurarne con entusiasmo, foto e conferenze stampa ogni stralcio nascondendo però che i lavori, completamente finanziati sono, dopo cinque anni di Baldelli, in grande ritardo".

"Stendo un telo pietoso sulle condizioni dell'autostrada A14, la quale, - conclude - a sud della regione è ancora ostaggio di cantieri infiniti e del silenzio imbarazzante sulla terza corsia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA