Ascoli, 40 attrezzature sanitarie donate a unità operative Ast

Sono 40 le attrezzature sanitarie (più accessori) di ultima generazione - di cui 23 già consegnate, 11 in arrivo entro il mese di marzo e 6 entro aprile - acquistate e donate da 11 associazioni del terzo settore a 13 unità operative dell'Ast di Ascoli Piceno. Questi i numeri delle progettualità, alle battute finali, che hanno messo in rete due enti del territorio, l'Azienda sanitaria di Ascoli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, e il comitato di partecipazione dell'Ast a cui appartengono le organizzazioni di volontariato, al fine di incrementare la dotazione tecnologica dei due ospedali del Piceno a beneficio della popolazione.

Per un valore complessivo di circa 750 mila euro, i progetti ammessi al contributo per l'acquisto delle attrezzature sono stati presentati dalle 11 associazioni in partnership con l'Ast, in risposta al bando 'Dotazioni sanitarie per gli enti del terzo settore' emesso dalla Fondazione che ha compartecipato alla spesa fino all'80% del costo complessivo, mentre il rimanente 20% è stato coperto con risorse aziendali.

"Desidero ringraziare la Fondazione - ha detto la direttrice generale dell'Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio - per aver riconosciuto nell'Azienda sanitaria un partner affidabile, e tutte le associazioni di volontariato che hanno lavorato con noi, individuando le migliori tecnologie da donare alla comunità".

"Abbiamo pensato all'Ast - ha aggiunto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Maurizio Frascarelli - come un partner che ci potesse dare un'indicazione di cosa c'è bisogno. Nel bando abbiamo previsto che i beneficiari fossero le associazioni, che sono i veri donatori e che hanno dato prova di saper lavorare in rete, ma abbiamo chiesto un partenariato tecnico all'Ast in quanto è il soggetto che ha la visione del sistema".

"Come comitato di partecipazione, che rappresenta tutte le associazioni di volontariato del settore sanitario - ha concluso il presidente Maurizio Ramazzotti -, siamo sempre ben lieti di essere al servizio della collettività attraverso le nostre associate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA