Sosta su stallo invalidi con permesso intestato alla madre morta

Parcheggi l'auto davanti alla stazione di Falconara, con un permesso invalidi contraffatto della madre morta tre anni fa: il trucco però non è sfuggita all'occhio attento degli agenti della polizia locale di Falconara che hanno denunciato e sanzionato un 70enne di Perugia. L'uomo aveva occupato con l'inganno l'unico stallo invalidi davanti all'uscita, clonando il permesso dell'anziana defunta.

Durante il presidio consueto della città i vigili urbani hanno notato l'auto Lancia Ypsilon in sosta sullo stallo dei disabili, da cui è sceso il 70enne che si è giustificato dicendo di avere il contrassegno per disabili. Avvicinandosi all'auto il personale della polizia locale di Falconara si è accorto invece che il documento, esposto sul parabrezza, era leggermente difforme dagli standard conosciuti: dai successivi controlli, anche tramite la strumentazione in dotazione, gli agenti hanno accertato la contraffazione del documento, rilasciato alla madre del 70enne, deceduta nel 2022 e lo hanno sequestrato. L'uomo è stato denunciato per l'utilizzo dell'atto falso, sanzionato per 330 euro con la sanzione accessoria con la decurtazione di 4 punti sulla patente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA