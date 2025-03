Ruba un ciclomotore ad Ancona, arrestato dalla polizia

Un 49enne del Maceratese ha rubato un ciclomotore ad Ancona ma poi è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato. Il fatto è accaduto verso l'1.30 della scorsa notte.

Gli agenti della Squadra Volante, transitando in Via De Gasperi, avevano notato un motoveicolo con in sella un soggetto che, con fare sospetto, procedeva a bassissima velocità. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente invertiva il senso di marcia dandosi alla fuga. Pochi metri dopo è stato rintracciato, sempre in sella al ciclomotore, all'interno di una corte condominiale di Via Marchetti. Vistosi scoperto il 49enne ha abbandonato il mezzo per fuggire a piedi ma è stato bloccato dai poliziotti: addosso, all'interno del borsello, aveva un cacciavite; sul mezzo gli agenti hanno riscontrato chiari segni di effrazione del nottolino di avviamento. L'uomo è stato condotto in Questura per gli ulteriori accertamenti del caso e sono emersi diversi precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio.

Nel frattempo i poliziotti hanno rintracciato l'intestataria del motociclo, una donna di cittadinanza straniera, che confermava l'asportazione del mezzo, lasciato parcheggiato giorni prima negli appositi stalli dinanzi ad un'officina di Via Fiorini per una manutenzione. La donna ha espresso l'intenzione di sporgere denuncia per il furto. In attesa dell'udienza di convalida dell'arresto da parte in Tribunale ad Ancona, il questore Cesare Capocasa sta valutando l'eventuale adozione di misure di prevenzione nei confronti del 49enne.



