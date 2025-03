Riaperto il Plesso A della scuola primaria Mazzini a Fabriano

Ufficialmente riaperto il Plesso A della Scuola Primaria "G. Mazzini" di Fabriano (Ancona), a conclusione della prima fase dei lavori di adeguamento sismico finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un importo pari a 2.189.000 euro.

L'intervento, iniziato nel settembre 2023, ha interessato in particolare il blocco a due piani dell'edificio scolastico, consentendo il rientro in aula di 11 sezioni, le restanti quattro classi continueranno temporaneamente l'attività didattica presso il plesso Marco Polo, in attesa del completamento dei lavori del Plesso B previsto nei prossimi mesi.

"Questo intervento ci permette di restituire agli studenti e alle loro famiglie un ambiente più sicuro e conforme agli standard moderni. Ora ci concentreremo sulla conclusione dei lavori nel Plesso B, per completare definitivamente la riqualificazione di questo importante edificio scolastico", ha detto la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo.

"L'intervento di adeguamento sismico è stato un impegno complesso e prioritario, finalizzato alla sicurezza degli alunni e del personale scolastico. L'obiettivo è ora completare anche il Plesso B entro il termine previsto, restituendo alla città un edificio scolastico sicuro e riqualificato", ha concluso l'assessore ai Lavori pubblici e alla Rigenerazione urbana, Lorenzo Vergnetta, assicurando che l'Amministrazione comunale prosegue l'attività di monitoraggio degli interventi in corso, con l'intento di garantire la conclusione dei lavori nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.



