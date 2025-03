Livi, 'la sanità delle Marche sta recuperando terreno'

"I dati diffusi dall'Agenzia Regionale Sanitaria confermano che la sanità marchigiana sta recuperando terreno in tutte le direzioni. Il piano approntato dalla Giunta Acquaroli si sta dimostrando efficace sia in termini di prestazioni erogate che di risorse a disposizione, restituendo ai cittadini un servizio più efficiente dopo gli anni difficili della pandemia". Lo afferma il capogruppo di FdI, Simone Livi, a commento dei dati dell'Agenzia regionale sanitaria Marche guidata dalla direttrice Flavia Carle per l'anno 2024.

"Le risorse specifiche per le Marche erano di 13.260.000 euro: sono stati spesi 13.568.004 euro, il 102,3% dei fondi grazie a un'integrazione sul budget annuale agli enti del Servizio sanitario regionale. - prosegue Livi - Oltre il 90% delle prestazioni viene garantito nei tempi previsti per tutte le priorità, con punte del 93,7% per le visite urgenti (priorità B), del 90,1% per le priorità D e del 91% per le P. Un miglioramento evidente rispetto al passato, frutto delle scelte adottate dal centrodestra, tra cui l'ampliamento degli orari di apertura, il potenziamento del personale e l'utilizzo mirato delle risorse. Nel 2024 sono state effettuate 835.632 prestazioni in più rispetto all'anno precedente (+2,7%), con una crescita del 5% nella diagnostica per immagini (82.091 prestazioni aggiuntive)".

"Inoltre, l'attivazione dei servizi anche nei weekend ha prodotto risultati significativi, con oltre 174mila prestazioni erogate il sabato e la domenica tra agosto e dicembre. - scrive ancora il capogruppo di Fratelli d'Italia - Abbiamo ereditato una sanità territoriale inadeguata, penalizzata da scelte scellerate della sinistra che ha inseguito la chimera degli ospedali unici, depotenziando i servizi locali e lasciando un'eredità di liste d'attesa insostenibili. - sottolinea Livi - Oggi, grazie alla riforma degli enti sanitari e al nuovo piano socio-sanitario, stiamo restituendo ai marchigiani una sanità che torna a funzionare. Il nostro obiettivo resta chiaro: garantire cure rapide ed efficienti a tutti i cittadini, riducendo le attese e rafforzando la sanità di prossimità. Siamo consapevoli del fatto che c'è ancora da lavorare, - conclude - ma i numeri dimostrano che la strada tracciata dal Governatore Acquaroli è quella giusta".



