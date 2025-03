Irregolarità in negozi etnici, segnalazioni all'Ast di Ancona

Nel fine settimana e oggi, i carabinieri del Nas di Ancona, hanno effettuato controlli presso vari esercizi commerciali di Ancona, dediti alla vendita di alimenti e bevande. In due attività etniche, nella zona della stazione ferroviaria, riscontrata la presenza di non conformità minori di carattere igienico sanitario fra cui ragnatele, distacco di intonaco, infiltrazioni di umidità, annerimento dei muri: sono state segnalate all'Azienda Sanitaria Territoriale per l'emanazione delle prescrizioni atte al ripristino delle normali condizioni igieniche.

Presso un terzo negozio etnico, ubicato anch'esso nella medesima zona, nel congelatore a pozzetto, sono stati rinvenuti e sequestrati amministrativamente 10 chilogrammi di pesce non tracciato. Per tale condotta, al titolare, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Un'ispezione è stata altresì eseguita in un panificio del centro città ove è stata contestata una sanzione amministrativa di mille euro in quanto il titolare dell'esercizio non era in possesso dell'autorizzazione sanitaria per preparare alimenti ma solamente di quella per il commercio al dettaglio.

L'attività di controllo ha riguardato anche un supermercato della grande distribuzione sito nella zona centrale di Jesi, dove i militari hanno riscontrato l'avvenuto scongelamento del pesce in maniera difforme alla procedura prevista dal piano di autocontrollo Haccp. Per tale violazione è stata comminata una sanzione amministrava di 2mila euro.



