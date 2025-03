In un garage a Macerata un'auto in fiamme con sotto un materasso

Intorno alle 2 della notte appena trascorsa, un'auto Alfa Romeo è andata in fiamme nel garage di un condominio in via Ignazio Silone a Macerata: sotto l'auto è stato trovato un materasso che, con ogni probabilità, è stato utilizzato per innescare l'incendio della vettura. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel corso di un intervento, anche con autobotte, durata oltre tre ore.

Secondo le prime informazioni, dal rogo e dal fumo sprigionato non sarebbero però derivati problemi per lo stabili e per i suoi residenti. Sono intervenute anche le forze dell'ordine che indagano su un incendio apparentemente doloso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA