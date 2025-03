Fugge con l'auto e poi colpito con taser, due poliziotti feriti

Non si ferma all'alt e fugge in auto, i poliziotti non riescono a bloccarlo neanche con il taser e alla fine, dopo circa mezz'ora, riappare dalle parti della stazione ferroviaria e viene identificato. E' accaduto ieri sera a Porto Sant'Elpidio (Fermo): fermato e accompagnato all'ospedale un ragazzo di 23 anni che poi è stato denunciato a piede libero (non c'era la flagranza) per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al pronto soccorso ci sono finiti anche due poliziotti.

E' la cronaca della notte a dir poco movimentata vissuta ieri a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Tutto è iniziato intorno alle 23.30 quando il ragazzo, al volante di una utilitaria, non si è fermato all'alt della polizia di Stato. Ne è scaturito un primo inseguimento conclusosi con l'auto del giovane che è andata a sbattere. A quel punto, uno dei due agenti ha provato a farlo scendere dall'abitacolo ma il conducente ha ingranato la retromarcia. In quei concitati istanti, la gamba del poliziotto è rimasta incastrata nello sportello. Il 23enne è riuscito a scappare e, a quel punto, è scattato un secondo inseguimento, questa volta durato pochi minuti. L'automobilista in fuga ha abbandonato la vettura ed è scappato a piedi. I poliziotti lo hanno colpito con un dardo del taser che però non ha impedito al ragazzo di continuare la sua fuga a piedi.

Sembrava tutto finito lì ma, a distanza di 30 minuti, la centrale del 118 ha ricevuto una richiesta di soccorso per una persona ferita a una gamba, asseritamente da un colpo da arma da fuoco vicino alla stazione. Sul posto, oltre ai sanitari, sono arrivati gli agenti della Questura di Fermo: la persona per la quale era stato chiesto il soccorso era proprio il ragazzo fuggito poco prima. Nessuna ferita da arma da fuoco, dunque, ma solo le conseguenze del taser.

Il giovane è stato così fermato, identificato e accompagnato in ospedale dove si sono recati, per sottoporsi alle cure mediche, anche i due poliziotti di pattuglia che lo avevano inseguito: il primo per le ferite alla gamba, il secondo per aver urtato il vetro blindato della volante a seguito dell'impatto con la vettura in fuga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA