Deteneva due involucri con cocaina, carabinieri arrestano 29enne

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne, originario della Romania e domiciliato a Fermo, per detenzione di cocaina. L'operazione si è svolta in piazza Mentana, dove i carabinieri hanno deciso di controllare il giovane, noto per precedenti di polizia. Durante la perquisizione rinvenuti due involucri in cellophane contenenti sette grammi di cocaina, che sono stati posti sotto sequestro. L'arrestato è stato sottoposto alle procedure di rito e, come disposto dalla procura di Fermo, e trasferito nel proprio domicilio in attesa delle ulteriori decisioni giudiziarie.

Nell'ambito di tali controlli specifici, i carabinieri hanno inoltre segnalato diversi giovani per uso personale di sostanze stupefacenti. A Porto Sant'Elpidio (Fermo), un giovane classe 1990, proveniente da Corridonia (Macerata), con precedenti di polizia, è stato controllato in via della Tecnologia e trovato in possesso di cocaina. Un altro giovane, classe 2003 di Porto Sant'Elpidio, è stato fermato mentre si trovava a bordo di un'auto, in possesso di hascisc: per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida. In un altro controllo sempre a Porto San Giorgio, diversi ragazzi. intercettati in varie zone, come via Pascoli e viale dei Pini, trovati detenevano hascisc.

Tra di loro, un 21enne di Monte Urano (Fermo), un 20enne di Fermo e un ragazzo del 2006 di Porto San Giorgio; tutti sono stati segnalati per uso personale di stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA