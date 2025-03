Conservava 100 grammi di hascisc in cassaforte, denunciato

Un 31enne conservava in casa in provincia di Ancona 100 grammi di hascisc all'interno di un involucro tenuto in cassaforte. I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona lo hanno scoperto sabato scorso e denunciato piede libero alla Procura di Ancona. Oltre allo stupefacente, parte del quale suddiviso in dosi, sequestrato anche un bilancino di precisione, altro materiale per il confezionamento tra cui un coltellino, oltre ad alcune banconote ritenute provento dello spaccio.

L'operazione è stata l'epilogo di un'attività investigativa condotta dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica dopo una segnalazione di natura confidenziale arrivata qualche giorno prima su un presunto traffico di stupefacenti realizzato dal soggetto che abita in una località della costiera a sud della provincia. Dall'attività informativa degli investigatori è emerso che il giovane potesse verosimilmente detenere la droga in casa. Dopo vari servizi di osservazione, sono state eseguite una perquisizione personale e una a domicilio.

Con uno stratagemma, gli investigatori sono riuscite ad accedere all'abitazione: la droga, circa 100 grammi di hascisc, è stata rinvenuta all'interno di un involucro conservato in cassaforte.

Sulla base di questi riscontri probatori, in considerazione del fatto che il giovane risultava incensurato, la polizia lo ha denunciato alla Procura di Ancona in stato di libertà.



