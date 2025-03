Coma Cose e Max Gazzè all'UlisseFest ad Ancona

Il duo Coma Cose e il cantautore e bassista Max Gazzè si esibiranno per la prima volta all'Arena sul Mare, nel Porto Antico di Ancona, rispettivamente il 4 e 5 luglio prossimo nell'ambito di UlisseFest, la festa del viaggio promossa da Lonely Planet che dal 4 al 6 luglio porterà nel capoluogo grandi ospiti per incontri, reading e spettacoli.

I Coma Cose, duo milanese composto da Fausto Lama e California, uniti nella vita e nel lavoro, arrivano ad Ancona dopo il successo a Sanremo della canzone Cuoricini, terzo estratto del loro album 'Vita fusa', classificatosi al decimo posto e diventato subito un tormentone. Capaci da sempre d'intrecciare poesia urbana, elettronica e cantautorato facendo del viaggio sia fisico che artistico una costante della loro musica, trasformeranno la notte di Ancona in un percorso in note tra sogni, esperienze ed esplorazioni di nuovi orizzonti, che grazie alla loro energia promette di far viaggiare il pubblico con la mente e col cuore.

Max Gazzé, porterà invece nel capoluogo il suo progetto intitolato Musicae Loci, che ad ogni tappa del suo tour si accompagna con orchestre popolari locali per dar vita a performance ogni volta diverse che mescolano tradizione e innovazione.

Ad Ancona sarà accompagnato dall'Orchestra Popolare del Salterello, mescolando strumenti tradizionali e arrangiamenti inediti per offrire suggestioni legate al territorio, inteso non solo come area geografica, ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. Un commistione in cui l'orchestra ridisegnerà con nuove sfumature i brani del cantautore, e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.



