Call per aspiranti content creator, coworking in 5 borghi Marche

Si potr presentare domanda fino al 27 marzo per The FacStory, laboratorio creativo, gratuito, per content-creator, influencer e produttori di contenuti su web e social network, con testimonial il video creator Rambosmash. Nel team anche Carlotta Carucci, ceo web agency Vanilla Marketing, Paolo Doppieri, regista spot tv, fashion film e branded content e Claudio Marceddu, operatore mdp e direttore della fotografia. Uno spazio di coworking, sia fisico sia virtuale, in cinque borghi delle Marche, dove fare coaching, mentoring e contaminazione di giovani talenti, tra attori, artisti e professionisti, grazie alle competenze di un'agenzia di social media marketing e di una società di produzione cinematografica e audiovisiva.

Un incubatore tecnico dove creativi, copywriter, operatori video, montatori, editor, sceneggiatori saranno insieme ai giovani talenti digitali per lavorare sullo sviluppo strategico di progetti video originali orientati al mercato.

The FacStory prevede cinque incontri, dal 12 aprile al 28 giugno con focus, tra gli altri, su personal branding e trend, sviluppo idee, creatività e copywriting, montaggio e promozione.

Il progetto è sostenuto dal bando Pr Fesr Marche 2021-2027, con il patrocinio di Fondazione Marche cultura, Marche Film Commission, Cna cinema e audiovisivo Marche, Borghi più belli d'Italia, Comune di Offagna, Comune di Numana.



