Ast Ancona, 'pari dignità paziente ambulatoriale e ricoverato'

"Il paziente ambulatoriale ha pari dignità del paziente ricoverato" e bisogna favorire "ambulatori multi-disciplinari e multiprofessionali in grado di gestire le molteplici tipologie di pazienti ed i conseguenti percorsi assistenziali". Questo il pensiero del dottor Marco Candela, direttore dell'Unità operativa complessa di Medicina Interna di Jesi e del Dipartimento di Medicina Azienda sanitaria territoriale (Ast) Ancona.

"Grazie al quotidiano impegno dei miei colleghi, - afferma il medico - la Medicina Interna di Jesi gestisce differenti ambulatori istituzionali, insieme ai vari ambiti di interesse che la disciplina stessa presenta".

A titolo esemplificativo, Candela li ricorda: l'attività in ambito ematologico, esercitata in due ambulatori settimanali, "si estrinseca prevalentemente in diagnosi, controlli longitudinali e trattamenti di primo livello di patologie croniche a carico delle linee cellulari ematiche e dei linfonodi, con particolare attenzione a pazienti anziani".

L'Ambulatorio Dislipidemie è nato dalla indiscutibile evidenza del legame tra patologie cardiovascolari e alterazioni del metabolismo lipidico. Da molti anni è attivo un Ambulatorio di Medicina Vascolare e di indagini ecodoppler. In ambito scompenso cardiaco ed in collaborazione con la locale Uoc di Cardiologia è da alcuni anni in funzione un Ambulatorio dedicato sulla base di dati della letteratura "per cui quanto più attento è il management ambulatoriale tanto minori sono le riacutizzazioni ed il ricorso al ricovero".

Unico nelle Marche l'Ambulatorio di Riconciliazione Farmacologica, "sorto dalla evidente correlazione tra l'inevitabile incremento delle condizioni di polipatologia e una iperprescrizione farmacologica in particolare in pazienti anziani, in cui significative variazioni farmacodinamiche e farmacocinetiche possono determinare frequenti effetti avversi e interazioni sfavorevoli. Inoltre, l'Ambulatorio dedicato ai pazienti con Malattie del Tessuto Connettivo "frutto di una condivisa formazione in merito e di un devoto legame alla Clinica Medica di Ancona quale Scuola di origine da alcune decadi della gran parte di noi".



