Ascoli e dintorni pronti per le Giornate Fai di Primavera

Il 22 e 23 marzo tornano le tanto attese Giornate Fai di Primavera, un evento che celebra il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Quest'anno, in occasione del 50/o anniversario del Fondo Ambiente Italiano (Fai), l'evento assume un significato ancora più speciale, offrendo l'opportunità di esplorare luoghi di straordinaria bellezza e significato storico.

Nelle Marche, saranno ben 58 i luoghi aperti al pubblico, distribuiti in 32 località. Nella provincia di Ascoli Piceno, la delegazione Fai di Ascoli Piceno, il Gruppo Giovani Piceno e il Gruppo di San Benedetto hanno organizzato un itinerario che toccherà Ascoli Piceno, Offida e San Benedetto del Tronto, offrendo ai visitatori un'esperienza ricca e diversificata.

Ad Ascoli Piceno, sarà possibile visitare il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina e il Salone degli Specchi di Palazzo Alvitreti, due gioielli dell'architettura locale. Gli appassionati di sport avranno invece l'opportunità di scoprire lo stadio Cino e Lillo Del Duca, un luogo che ha segnato la storia sportiva della città.

A Offida, i visitatori potranno ammirare la Chiesa del Monastero di San Marco e la Chiesa di Sant'Agostino e Croce del Miracolo Eucaristico, due luoghi di grande valore spirituale e artistico. A San Benedetto del Tronto, l'itinerario prevede la visita ai Cantieri Navali e al Faro, due simboli della tradizione marinara della città.

Le Giornate Fai di Primavera saranno precedute da due eventi speciali, in programma venerdì 21 marzo: alle ore 18, presso il Salone degli Specchi di Palazzo Alvitreti, il professor Papetti presenterà in anteprima il Salone degli Specchi e il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina.

A seguire, un intermezzo musicale a cura dell'Istituto Musicale G. Spontini. (Evento riservato agli iscritti Fai, posti limitati). Alle ore 18.30, presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca, è prevista una visita esclusiva in anteprima dei luoghi dello sport. Durante le Giornate FaiI di Primavera, sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.



