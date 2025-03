Musicultura, 2 milioni di visualizzazioni alle audizioni live

Si sono chiuse, con oltre due milioni di visualizzazioni e più di 4.000 spettatori, le dieci audizioni live della 36/a edizione di Musicultura che dal 6 al 15 marzo hanno visto esibirsi al Teatro Lauro Rossi di Macerata, sempre sold out, 60 artisti (14 band e 46 solisti) tutti autori delle loro canzoni (120 in tutto), scelti tra 1.176 candidati.



Un primo step del lungo percorso della manifestazione che ha consentito ai cantautori e alle cantautrici partecipanti di esibirsi dal vivo di fronte al pubblico e al comitato di esperti di Musicultura di poter scegliere tra qualche settimana i 16 finalisti che parteciperanno alle prossime selezioni attraverso due concerti in programma al Teatro Persiani di Recanati di Recanati a primavera. In quell'occasione il Comitato di Garanzia di Musicultura, composto da artisti di diverse discipline e cantanti come Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Roberto Vecchioni e Ron, sceglierà gli otto finalisti del concorso che si sfideranno a giugno all'Arena Sferisterio di Macerata in due serate conclusive per il premio finale di 20mila euro messo in palio da Banca Macerata ed altri riconoscimenti in denaro. Ma già in questa prima fase il pubblico ha potuto premiare il cantante o la band preferita tra le sei che si sono esibite in ognuna delle dieci serate con un premio simbolico intitolato a Banca Macerata attribuito al vincitore in base agli applausi misurati da un applausometro. Ad aggiudicarselo sono stati Ibisco di Bologna, Alessandra Nazzaro di Napoli, Androgynus di Grosseto, domenico-mba di Bari, Simona Boo/Bimbi di Fumo di Napoli, Moonari di Roma, Stella di Perugia, Nakhash di Asti, e i due marchigiani Piccolo G di Pollenza (Macerata) e Loree di Porto San Giorgio (Fermo), dei quattro che hanno preso parte alla manifestazione.



"Una grande scorpacciata di canzoni - l'ha definita il direttore artistico Ezio Nannipieri - e una bellissima cavalcata tra idee, voci, parole e suoni che hanno innescato emozioni, riflessioni e divertimento. In queste proposte - ha continuato - c'è un palpito già apertamente espresso o in embrione che altrove è assente. In sintesi ci sembra di aver offerto un buon servizio alle canzoni, a chi le scrive e le canta, e a chi è stanco del solito minestrone". Ad ascoltarle anche quest'anno un gruppo di detenuti della casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, coinvolti nella giuria speciale di Musicultura, con il progetto 'La casa in riva al mare', promosso e sostenuto dal Garante regionale dei diritti, Giancarlo Giulianelli. I 16 progetti finalisti in via di proclamazione verranno inseriti in un Cd compilation, consegnati e trasmessi da Rai Radio 1, radio ufficiale del festival, che promuove la manifestazione assieme a Rai TgR e ad altre trasmissioni di approfondimento della stessa rete.

Oltre al pubblico, le audizioni live hanno portato a Macerata più di 300 persone tra artisti, musicisti ed accompagnatori, con l'aggiunta di una macchina organizzativa di 80 figure professionali che hanno coinvolto anche le aziende del territorio.



