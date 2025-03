Denunciato uno straniero già allontanato da Ancona due anni fa

Con 23 persone identificate, di cui 7 con precedenti specifici, e una denuncia per non aver ottemperato al foglio di via, si sono conclusi i controlli della polizia di Stato disposti dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto, nel pomeriggio di sabato, nel centro cittadino dorico.

Inoltre, un cittadino straniero é stato denunciato per inottemperanza dell'art.14, comma 5 ter, del T.U., che disciplina l'ingresso ed il soggiorno sul territorio italiano, mentre a un giovane anconetano é stata contestata la violazione dell'art.75 del D.P.R. concernente le sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, in piazza Roma, con l'ausilio della Squadra Volante, un uomo del bangladesh, di circa 53 anni, è stato fermato per un controllo perchè in atteggiamento aggressivo.

Alla richiesta di fornire un documento di identità, l'uomo, in un italiano stentato, ha sostenuto di non averne. Condotto in Questura per la sua identificazione dagli accertamenti è emerso che su di lui pendeva un ordine a lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Ancona, circa due anni fa.

In una seconda circostanza, un 24enne è stato fermato dai poliziotti, nei pressi di piazza Cavour, perchè il suo atteggiamento circospetto aveva attirato la loro attenzione.

Addosso, nella tasca interna del giubbotto aveva una bustina trasparente contenente hashish, mentre in una tasca dei pantaloni, due ritagli di plastica con della cocaina all'interno (1.14 grammi) che il giovane ha dichiarato essere per uso personale.



