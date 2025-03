Anteprima di successo per Anghiò Festival del Pesce Azzurro

Un successo ieri sera per l'anteprima dell'Anghiò Festival del Pesce Azzurro, al Museo Ittico di San Benedetto del Tronto evento gastronomico che ogni anno celebra le eccellenze ittiche del territorio e richiama appassionati e professionisti. L'appuntamento è per il 29 maggio. L'anteprima, che ha visto la partecipazione di autorità locali, chef rinomati e operatori del settore, ha confermato anche il forte interesse del pubblico per l'iniziativa. All'evento, oltre agli Assessori alla Pesca, Laura Camaioni, e alla Cultura, Lia Sebastiani, anche il Sindaco Antonio Spazzafumo che, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di continuare a investire in manifestazioni di questo calibro: "Anghiò rappresenta un'occasione imperdibile per promuovere il nostro territorio attraverso la cultura enogastronomica".

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Comune e gli altri partner hanno deciso di rinnovare l'impegno per far crescere ulteriormente il Festival perché, non solo valorizza il mare Adriatico e i piatti della tradizione, ma attrae un numero sempre maggiore di visitatori e turisti, generando un indotto economico significativo per la città. All'anteprima, che ha visto come ospiti tra gli altri il Presidente del Bacino Imbrifero del Tronto, Luigi Contisciani e Gino Troli, Presidente del Circolo dei Sambenedettesi, è stato presentato il programma della 16esima edizione del Festival curato dal Direttore Artistico Stefano Greco in calendario il 29 maggio e per 5 giorni.

Il 29 maggio Anghiò Festival del Pesce Azzurro tornerà per 5 giorni alla Rotonda Giorgini di San Benedetto del Tronto con un calendario ricco di show cooking, degustazioni guidate, talk e incontri con produttori locali.



