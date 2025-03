Tour nelle scuole di Viva Servizi con progetto DidatticaViva

Tour nelle scuole di Viva Servizi con il progetto DidatticaViva in vista della Giornata mondiale dell'Acqua, il prossimo 22 marzo, per illustrare le buone pratiche di tutela dell'acqua coerentemente con il progetto di Ata Rifiuti "L'acqua non va per l'insù" di cui Viva Servizi è partner. Si parte lunedì 17 marzo nella scuola primaria di Marischio a Fabriano (Ancona), per proseguire poi martedì alla scuola primaria "Mercantini" di Falconara Marittima, mercoledì ad Ancona nella primaria "Maggini", giovedì a Jesi nella primaria "Monte Tabor" e venerdì a Senigallia nella primaria "Pieroni". Sabato 22 marzo, giorno della ricorrenza mondiale, dalle ore 9.30 presso l'Auditorium di Viva Servizi ad Ancona in via del Commercio si terrà un evento conclusivo al quale parteciperanno alcune classi delle scuole primarie del territorio e i rappresentanti dei comuni serviti con la partecipazione di Silvia Illuminati del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA), Università Politecnica delle Marche. "Siamo un'azienda pubblica che sente la responsabilità, accanto alla nostra mission primaria di garantire l'approvvigionamento di acqua a tutti i cittadini, di realizzare iniziative e momenti formativi con le scuole che promuovano tra i più giovani la cultura del non spreco di acqua e dell'importanza di adottare comportamenti virtuosi a tutela dell'ambiente", commenta Moreno Clementi, Direttore Generale Viva Servizi Spa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA