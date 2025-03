Salvini, la sinistra manifesta per chi compra armi e missili

"La sinistra manifesta: loro dicono per l'Europa. Non so se manifestare per chi vuole comprare armi, missili e carri armati sia una cosa intelligente mentre Trump e Putin parlano di tregua e di pace. Io sono un democratico ognuno va in piazza per le idee che crede". Lo ha detto ad Ancona il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini.

"Io - ha aggiunto - preferisco l'Europa che ci aiuta a sistemare gli ospedali e le scuole, non l'Europa che ci obbliga a comprare missili e carri armati. La lega ha votato e voterà sempre no a un solo euro di debito pubblico a eserciti europei, soldati italiani in Ucraina. Invece vogliamo potenziare le nostre forze armate e la nostra sicurezza interna. Non penso che il pericolo venga da Est con i carri armati sovietici per l'Italia il pericolo viene da sud con l'immigrazione clandestina. Vorrei ricordare questo all'Europa".



