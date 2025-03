Salvini, 'A Bruxelles si parla di debito per comprare armi'

"Come Ministero dei Trasporti stiamo investendo miliardi e miliardi per recuperare anni di ritardo e quindi conto che sarà un 2025 positivo. Se poi arriverà la pace, per cui stiamo lavorando giorno e notte, e spero che tutti stiano lavorando per la pace, perché mentre Trump, Putin e Zelensky parlano di tregua, di disarmo, di pace qualcuno a Bruxelles parla di 800 miliardi di debito per comprare armi, ecco è un controsenso. Se arriva anche la pace innanzitutto sarà una buona notizia per tanti ragazzi in Ucraina e in Russia". Così il leader della Lega Matteo Salvini alla kermesse "Tutto un altro mondo - tutta un'altra economia".





