Marco Ausili riconfermato coordinatore comunale di FdI Ancona

Si è concluso con la riconferma del Consigliere Regionale Marco Ausili alla guida di Fratelli d'Italia di Ancona il congresso comunale del partito. La rielezione di Ausili "rappresenta un importante segnale di continuità nel lavoro per il consolidamento della presenza del partito sul territorio anconetano. Una riconferma - si legge nella nota di FdI - che si inserisce in un momento particolarmente positivo per Fratelli d'Italia che, sotto la guida di Giorgia Meloni, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama politico nazionale e locale".

"Oggi sono stato eletto e riconfermato Coordinatore Comunale di Fratelli d'Italia Ancona - ha dichiarato Ausili -. L'onore, la responsabilità e il desiderio di costruire insieme a tutti i dirigenti locali, agli iscritti e militanti, ai nostri giovani e a tutte le persone di buona volontà di questo territorio lo sviluppo di un partito che con Giorgia Meloni sta rappresentando sempre più un riferimento politico, culturale e amministrativo per la Nazione e per i nostri territori" Ausili ringrazia "tutti gli intervenuti al Congresso, in particolare al presidente della Regione Francesco Acquaroli, al nostro coordinatore regionale sen. Elena Leonardi, al Sottosegretario Mef Lucia Albano, al nostro coordinatore provinciale Carlo Ciccioli, al deputato Benvenuti Gostoli, al vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni, ai nostri assessori comunali Angelo Eliantonio e Orlanda Latini, a tutti i nostri consiglieri comunali, a Gioventù Nazionale Ancona, al sindaco di Ancona Daniele Silvetti e a tutti i rappresentanti degli altri partiti di coalizione, con i quali vogliamo continuare a impegnarci per il bene della nostra città".



