'L'Atto aziendale dell'AST di Ascoli così non va'

Preoccupazione e critiche da parte dei gruppi consiliari di opposizione del Consiglio comunale di Ascoli nei confronti dell'Atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Territoriale (AST). Nel corso di una conferenza stampa, introdotta da Gregorio Cappelli, i consiglieri hanno espresso perplessità sulla concretezza e l'efficacia del documento, definendolo "farraginoso e poco realistico".

Uno dei punti principali di contestazione riguarda la mancanza di chiarezza sulla distribuzione dei reparti, sul personale e sulla disponibilità di posti letto. Secondo l'opposizione, il documento presenta incongruenze tra le linee guida regionali e la versione finale trasmessa alla Regione, rispetto a quella approvata dal Collegio di Direzione. Per questo motivo, i consiglieri chiedono la convocazione urgente della Consulta della Salute per discutere e apportare modifiche al testo.

Manuela Marcucci ha evidenziato alcune criticità specifiche, come l'assenza di riferimenti all'aumento dei punti prelievo previsto nelle linee guida regionali. Inoltre, ha sottolineato la mancata menzione del Centro per l'Autismo di Campolungo, un progetto che, secondo le indicazioni iniziali, avrebbe dovuto essere realizzato.

Secondo Francesco Ameli, l'Atto aziendale comporta un impoverimento dell'offerta sanitaria nel territorio, mettendo a rischio il diritto alla salute. "Si tratta di scelte politiche e tecniche che non garantiscono una sanità pubblica efficiente, favorendo invece l'avanzata del settore privato", ha dichiarato.

Ameli ha infine sottolineato come la nuova organizzazione dell'AST "spinga verso un modello privatistico, in cui i servizi non vengono garantiti con logica pubblica ma con criteri aziendali". A suo avviso, l'Atto aziendale non è solo un documento burocratico, ma una decisione che inciderà direttamente sulla qualità dell'assistenza sanitaria per i cittadini del Piceno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA